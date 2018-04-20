Відспівування Предстоятеля Естонської Православної Церкви відбудеться у неділю в кафедральному соборі Талліна

Відспівування Предстоятеля Естонської Православної Церкви, який помер вчора вдень, відбудеться у неділю в кафедральному соборі Талліна.

Прощатися зі спочилим митрополитом Талліннським і всієї Естонії Корнилієм віруючі будуть до неділі, повідомляється на офіційному сайті ЕПЦ.

Відспівування Предстоятеля ЕПЦ відбудеться після Божественної літургії в кафедральному Олександро-Невському соборі. Поховають митрополита на Олександро-Невському кладовищі в Таллінні.

Митрополит Таллінський і всієї Естонії Корнилій помер вчора вдень.

Увечері тіло новопреставленого було принесено у кафедральний Олександро-Невський собор, де були звершені перші заупокійні літії.

Після Літії, під головуванням єпископа Нарвкого і Причудского Лазаря відбулося екстрене засідання Синоду ЕПЦ МП.