У монастирі на Ганиній Ямі попрощалися з духівником обителі

У четвер, 19 квітня, у чоловічому монастирі Святих Царствених страстотерпців на Ганиній Ямі у Свердловській області Росії попрощалися з духівником обителі.

Після відспівування духівника Царської обителі ієросхимонаха Авеля (Одинцева) його поховано на братському кладовищі монастиря, повідомляє "Монастирський вісник".

З отцем Авелем біля його могили попрощалися родичі, братія та прихожани монастиря.

Духовний шлях майбутнього схимника почався у 2001 році, коли Олексій Одинцев, успішний п'ятдесятитрирічний інженер Нижньотагільського металургійного комбінату прийшов у щойно влаштовану Царську обитель.

26 грудня 2002 року він був пострижений у мантію архієпископом Єкатеринбурзький і Верхотурським Вікентієм з ім'ям Авксентій в честь мученика Авксентія Севастійського.

У 2003 році чернець Авксентій був висвячений спочатку в священний сан ієродиякона, трохи пізніше – у сан ієромонаха. З тих пір його життя було нерозривно пов'язане із Царським монастирем. За ворота обителі він виїжджав тільки для спілкування з паломниками, коли супроводжував у поїздках святиню монастиря – хрест-мощовик, або у паломництво на Святу Гору Афон.

30 березня митрополит Єкатеринбурзький і Верхотурський Кирил у Царському храмі обителі звершив постриг у велику схиму насельника монастиря ієромонаха Авксентія з ім'ям Авель на честь праотця Авеля, сина Адама.

У жовтні 2018 року отцю Авелю повинно було виповнитися 70 років.