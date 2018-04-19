Сьогодні помер митрополит Талліннський і всієї Естонії Корнилій

Предстоятель Естонської Православної Церкви митрополит Талліннський і всієї Естонії Корнилій помер сьогодні, 19 квітня, на 94-му році життя.

Митрополит помер сьогодні вдень, а ввечері проходить екстрене засідання Синоду Естонської Православної Церкви, повідомляється на офіційному сайті ЕПЦ.

Митрополит Корнилій (в миру - В'ячеслав Васильович Якобс) народився 19 червня 1924 року в Талліні, у сім'ї полковника царської армії, після революції опинився в Естонії.

У 1943 році закінчив гімназію і служив псаломщиком у церкві Різдва Богородиці в Талліні.

19 серпня 1945 році архієпископом Таллінським і Естонським Павлом (Дмитровським) висвячений на диякона.

8 лютого 1948-го єпископом Таллінським і Естонським Ісидором (Богоявленським) висвячений в ієрея і призначений настоятелем храму Марії Магдалини в Хаапсалу.

У 1951-му заочно закінчив Ленінградську духовну семінарію.

У 1951-1957 роках перебував у клірі Вологодської єпархії.

27 лютого 1957 року УКДБ Вологодської області був заарештований за «антирадянську агітацію» (зберігання книг релігійного змісту, бесіди з віруючими).

16 травня 1957 року Вологодським обласним судом засуджено за статтею 58-10 ч. I КК РРФСР на 10 років. Ув'язнення відбував у політичних таборах у Мордовії (Дубравлаг).

12 вересня 1960-го ухвалою Верховного Суду термін знижений до 5 років. Рішенням Верховного суду Мордовської АРСР від 7 вересня 1960 року звільнений умовно-достроково.

У листопаді 1960 року повернувся до Естонії, призначений настоятелем храму Іоанна Предтечі в Талліні.

Реабілітований 14 жовтня 1988 року.

20 липня 1990 року, на першому засіданні Священного Синоду під керівництвом патріарха Алексія II, обраний єпископом Таллінським, вікарієм Святійшого Патріарха.

21 серпня 1990 пострижений у чернецтво в Успенському Псково-Печерському монастирі з ім'ям Корнилій, 6 вересня возведений у сан архімандрита.

Архієрейська хіротонія відбулася 15 вересня 1990 року в Олександро-Невському кафедральному соборі Таллінна.

У зв'язку з рішенням Священного Синоду про надання Естонській Православній Церкві автономії став Предстоятелем Естонської Православної Церкви з титулом єпископ «Талліннський і всієї Естонії».

У 1995 році возведений у сан архієпископа. 6 листопада 2000-го зведений у сан митрополита.