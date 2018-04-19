Намісник Києво-Печерської лаври сьогодні відзначає 57-й день народження

Сьогодні день народження відзначає намісник Києво-Печерської лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел. Владиці виповнилося 57 років.

Редакція “УНІАН-Релігії" вітає владику Павла з Днем народження! Здоров'я, сил і допомоги Божої у пастирських трудах!

Також сьогодні привітала свого намісника братія лаври. Владика Павел відзначає 21-шу річницю архієрейської хіротонії. Митрополит Павел подякував братії обителі за привітання і благословив.

Довідка "УНІАН-Релігії"

Митрополит Павел (Лебідь Петро Дмитрович) народився 19 квітня 1961 р. у селі Борбин Млинівського району Рівненської області.

Після закінчення середньої школи у 1978-1980 рр. навчався в Луцькому технікумі торгівлі.

У 1984-1988 рр. навчався в Московській духовній семінарії. У 1989 р. архієпископом Рівненським та Волинським Варлаамом (Ільющенко) пострижений у чернецтво з нареченням імені Павел на честь святого первоверховного апостола Павла.

У 1992 р. возведений у сан архімандрита. 30 березня 1994 р. призначений намісником Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. У 1996 р. закінчив Київську духовну академію.

15 квітня 1997 р. Священним Синодом Української Православної Церкви призначено бути єпископом Вишгородським, вікарієм Митрополита Київського і всієї України.

19 квітня 1997 р. відбулася хіротонія. У 1997 р. очолив Синодальну комісію у справах монастирів Української Православної Церкви.

У 2003 р. возведений у сан архієпископа. 29 січня 2010 р. увійшов до складу комісії Міжсоборної присутності Руської Православної Церкви з питань організації життя монастирів і чернецтва.

1 травня 2011 р. возведений у сан митрополита з титулом «Вишгородський і Чорнобильський». Рішенням Священного Синоду УПЦ від 14 червня 2011 року (Журнал №46) призначений постійним членом Священного Синоду УПЦ.