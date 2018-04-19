У Запоріжжі відбулася конференція, присвячена ролі матушек у парафіяльному житті

У середу, 18 квітня, з благословення митрополита Запорізького і Мелітопольського Луки в Запоріжжі відбулася конференція, присвячена ролі і місцю дружин священнослужителів в організації церковно-парафіяльного життя.

У роботі конференції поряд з матушками взяли участь фахівці в області психології сімейних відносин, соціологи і богослови, повідомляє прес-служба Запорізьке єпархії УПЦ.

На конференції обговорювалася тема зростаючої ролі матушек у процесі морального оздоровлення сучасного українського суспільства шляхом відродження християнських цінностей і утвердження інституту сім'ї. Серед важливих тем, порушених доповідачами та учасниками, стала тема богословської підготовки матушек.

На думку Запорізького митрополита, «роль матушки залишається незмінною вже протягом багатьох століть, – бути не просто супутницею, а помічницею, яка дбає про створення домашнього затишку, звалюючи на себе повсякденні мирські клопоти. Всі життєві обставини, з якими матушкам доводиться стикатися – від Бога. А це означає, що всі ваші вчинки, що здійснюються внаслідок цих обставин, є пряма воля Божа, тобто невідкладний для вас закон і обов'язок».