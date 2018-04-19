Сайт Київської духовної академії отримав Гран-прі за кращий дизайн вищого навчального закладу
17:29, 19 квітня 2018Православ`я
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КДА на виставці «Освіта та кар’єра – 2018» / kdais.kiev.ua
У перший день щорічної міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2018», 19 квітня, яка розпочала свою роботу у приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український дім», відбулося нагородження кращих вищих навчальних закладів у різних номінаціях.
Київські духовні школи беруть участь у виставці з благословення ректора КДАіС єпископа Сильвестра, повідомляє прес-служба КДА.
Офіційний сайт Київської духовної академії і семінарії отримав Гран-прі у номінації «Кращий дизайн офіційного сайту вищого навчального закладу».
Оновлена версія сайту була презентована на початку поточного року.
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