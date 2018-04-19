Сайт Київської духовної академії отримав Гран-прі за кращий дизайн вищого навчального закладу

У перший день щорічної міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра – 2018», 19 квітня, яка розпочала свою роботу у приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український дім», відбулося нагородження кращих вищих навчальних закладів у різних номінаціях.

Київські духовні школи беруть участь у виставці з благословення ректора КДАіС єпископа Сильвестра, повідомляє прес-служба КДА.

Офіційний сайт Київської духовної академії і семінарії отримав Гран-прі у номінації «Кращий дизайн офіційного сайту вищого навчального закладу».

Оновлена версія сайту була презентована на початку поточного року.