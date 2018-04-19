Тисячі сумчан підписали відкрите звернення проти передачі Троїцького собору УПЦ іншій релігійній громаді

Архієпископ Євлогій 18 квітня надіслав на ім’я голови Сумської обласної державної адміністрації М. Клочка відкритий лист від мешканців обласного центру, які проти передачі Троїцького собору будь-якій іншій релігійній громаді.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу єпархії, свої підписи під документом поставили 3 374 сумчан.

Архієпископ Євлогій вдруге звернувся до очільника області із проханням “вжити усіх належних і достатніх мір для недопущення будь-яких дій щодо відчудження Троїцького собору м. Суми, забезпечити законні права і свободи православних сумчан відповідно до Конституції та чинного законодавства України, а також міжнародних зобов’язань нашої держави щодо дотримання прав людини”.

Своє звернення раніше, 29 березня, Сумський архіпастир направив також Президенту України П.Порошенку та начальнику СБУ в Сумській області В. Косинському.

23 березня відбулися збори духовенства УПЦ КП, та науково-практична конференція «Розвиток духовності на Слобожанщині: минуле і сучасність». На цьому заході обговорювалась ідея збору «підписів від громадськості щодо повернення Троїцького собору (м. Суми) Українській Православній Церкві Київського Патріархату».

Така ідея викликала широкий резонанс серед православних сумчан, оскільки Троїцький архієрейський собор є власністю відповідної релігійної громади м. Суми, яка не має жодного відношення до релігійної організації УПЦ КП. Православні сумчани розпочали збір підписів на захист громади Троїцького собору.