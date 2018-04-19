У селі Птича, де триває міжконфесійне протистояння, сторони провели переговори

У селі Птича Рівненської області, де триває міжконфесійне протистояння, сторони провели переговори. На зустріч також були запрошені представники місцевої влади та моніторингової місії ОБСЄ.

На круглому столі, який організували в приміщенні сільської ради, були присутні по п'ять представників від Української Православної Церкви та Української Православної Церкви Київського патріархату, повідомляє QHA.

Перед зустріччю стало відомо, що у Київському патріархаті пропонують почергове богослужіння, цю ідею також підтримали голова Дубенської районної держадміністрації Юрій Парфенюк та сільський голова Птичі Ярослав Вознюк. В УПЦ виступили проти, заявивши, що храм належить їм, а тому вони не можуть на це погодитися.

Під час переговорів, які тривали дві з половиною години, було запропоновано декілька варіантів вирішення проблеми. За словами Юрія Парфенюка, це, зокрема, будівництво нового храму. Проте всі запропоновані варіанти будуть розглядатися на наступній зустрічі – 16 травня.

"Одна й інша сторони запевнили, що до цього часу ніяких дій робити не будуть", – сказав голова РДА.