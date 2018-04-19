На Радоницю освячено нову каплицю на кладовищі в Пущі-Водиці у Києві

У день пасхального поминання спочилих - Радоницю, з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія вікарій Київської Митрополії архієпископ Боярський Феодосій звершив закладку пам'ятної капсули і освячення каплиці при вході на кладовище у Пущі-Водиці Оболонського району м.Києва.

На богослужінні молилися численні миряни, повідомляє сайт Київської митрополії УПЦ.

Під час чину освячення архієпископ Феодосій заклав в стіну каплиці бронзову капсулу з пам'ятною Благословенною Грамотою Блаженнішого Митрополита Онуфрія з датами її заснування і споруди та іменами покійних і живих благодійників, у пам'ять і на кошти яких була зведена каплиця.

Після закінчення богослужіння владика передав присутнім благословення Митрополита Онуфрія і вимовив проповідь.