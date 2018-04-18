Митрополит Онуфрій очолив відспівування настоятельниці Флорівської обителі столиці - ігумені Антонії

Блаженніший Митрополит Онуфрій 18 квітня здійснив чин відспівування настоятельниці Свято-Вознесенського Флорівського монастиря столиці ігумені Антонії (Фількіної).

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, ігуменя Антонія відійшла до Господа 16 квітня після тривалої хвороби.

Перед чином відспівування, з благословення Предстоятеля, митрополит Антоній очолив Божественну літургію в головному храмі монастиря у співслужінні архієпископа єпископів Климента та Іоана.

За богослужінням також молилися представники єпископату УПЦ, настоятельниця Свято-Покровського монастиря в Києві ігуменя Калісфенія, настоятельниця Свято-Пантелеімонівського монастиря у Феофанії ігуменя Єлисавета, настоятельниця Архангело-Михайлівського жіночого монастиря Одеси ігуменя Серафима, духовенство міста та численні парафіяни Флорівської обителі.

Поховали ігуменю Антонію на території Свято-Вознесенської Флорівської обителі, якій вона віддала 65 років свого життя.