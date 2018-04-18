Віруючим у день Радониці нагадали про те, де світ мертвих перетинається зі світом живих

Світ мертвих і світ живих не ізольовані один від одного, є особливе місце зустрічі цих двох світів, єдине місце, – це Церква Христова.

Про це у день Радониці сказав віруючим Предстоятель Руської Православної Церкви Патріарх Кирил, повідомляє patriarchia.ru.

"У нас з вами немає реального досвіду спілкування з померлими. У житіях святих, у різних описах йдеться про зустріч з покійними, але в абсолютної більшості людей немає з ними реального спілкування. Мертві нас не являються. Вони можуть нагадувати про себе у снах, у думках, іноді ми виразно відчуваємо їх присутність, але реально їх не бачимо, вони в іншому світі. І, як відомо з Євангелія, між нашим світом і тим світом є непереборна перешкода, – так Господу було завгодно, щоб до часу нашої смерті нам було невідомо, що чекає нас за труною", - сказав Патріарх Кирил.

Він також зазначив, що є особливе місце зустрічі двох світів - світу живих і померлих.

"Коли ми говоримо, що цього не знаємо, це не означає, що люди, які перейшли кордон фізичної смерті, не знають того, що тут. І це зовсім не означає, що ці два світи повністю ізольовані один від одного. Зовсім не так! Є особливе місце зустрічі цих двох світів, єдине місце, – це Церква Христова, це здійснення Таїнства Святої Євхаристії. Адже ті, хто пішов від нас, ті, хто в іншому світі, продовжують залишатися членами Церкви так само, як і ми, – лише ми називаємо ту, невидиму Церкву Церквою торжествуючою, а нашу земну Церкву ми називаємо Церквою войовничою. Найменування войовничої Церкви не має ніякого відношення до людських війн. Мова йде про іншу війну: Церква, що знаходиться тут, покликана воювати зі злом. Кожен християнин покликаний здобувати перемоги над злом у самому собі, а всі разом ми маємо воювати зі злом, яке нас оточує", - зазначив Патріарх.