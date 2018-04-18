Івано-Франківська єпархія УПЦ передала ув’язненим виправної колонії благодійну допомогу

Відділ благодійності та соціального служіння Івано-Франківської єпархії УПЦ 16 квітня передав допомогу ув’язненим Виправної колонії №41, що у селі Товмачик Коломийського району.

Засоби гігієни, предмети першої необхідності та солодощі були доставлені до установи кліриком кафедрального собору Різдва Христового, протоієреєм Димитрієм Воскресенським, повідомляє прес-служба Івано-Франківської єпархії УПЦ.

Голова Відділу душпастирської опіки єпархії, протоієрей Василій Костишин у Спасо-Преображенському храмі звершив подячний молебень та у своєму слові до засуджених наголосив, що треба дякувати Господу не лише за всі Його благодіяння, а й за випробування та скорботи, тому що завдяки їм, ми стаємо смиренними, добрими та чистими людьми.