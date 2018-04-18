У Парижі відкрилася виставка, присвячена новомученикам та сповідникам

У понеділок, 16 квітня, в Російському духовно-культурному православному центрі у Парижі відбувся вернісаж мультимедійної експозиції «Новомученики і сповідники Церкви Руської».

Виставка триватиме до середини травня 2018 року, повідомляє сайт Корсунської єпархії РПЦ.

Офіційна церемонія відкриття відбулася в одному з виставкових залів і розпочалася вітальним словом єпископа Корсунського Нестора, у якому архіпастир підкреслив важливість та історичну цінність подвигу сонму новомучеників для сучасного християнина.

Експозиція приурочена до 100-річчя трагічної сторінки історії Руської Православної Церкви: розстрілу імператора Миколи II і його сім'ї, а також початку гонінь на Руську Православну Церкву з боку більшовиків.

Мультимедійна експозиція «Новомученики і сповідники Церкви Руської» – перша подібна виставка за межами Росії – показує історичний шлях Церкви в Радянській Росії через призму подвигу новомучеників. Цей подвиг відображено в контексті історичних подій того часу.

Виставка побудована за історико-хронологічним принципом, її відвідувачі послідовно знайомляться із життям Руської Православної Церкви напередодні революції, з основними подіями російської державної та церковної історії, сприймаючи її поряд з живими свідоцтвами про подвиг новомучеників і сповідників Руських. Стенди виставки дають уявлення про дореволюційне життя в країні, про початок і продовження гонінь на віру в Радянській Росії, доводять відвідувачів до кінця історичного періоду, пов'язаного з комуністичним минулим.