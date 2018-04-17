У Десятинному монастирі відзначили річницю прославлення чудотворної ікони

У Десятинному монастирі Різдва Пресвятої Богородиці 13 квітня відбулися урочистості на честь чудотворної ікони Пресвятої Богородиці Володимирської - Десятинної. Святкову літургію очолив намісник обителі архімандрит Гедеон. Після божественної літургії був звершений Хресний хід з іконою Божої Матері Володимирська - Десятинна навколо фундаментів Десятинного собору і Володимиро - Ольгинського храму Десятинного монастиря, повідомляється на сайті обителі. Прославлення ікони Пресвятої Богородиці Володимирської - Десятинної відбулося 6 травня 2017 року, чин прославлення очолив Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій.

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