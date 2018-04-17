У РПЦ відповіли на заяву Порошенка про створення єдиної православної церкви в Україні.

Як повідомляє "Благовіст-інфо", голова ВЗЦЗ РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон прокоментував сьогодні на зустрічі із журналістами слова Президента України Петра Порошенка про те, що досягнута домовленість із Патріархом Константинопольським Варфоломієм про створення єдиної православної Церкви в Україні.

- У нас немає достовірних відомостей про зміст бесіди між Петром Порошенком і Патріархом Константинопольським Варфоломієм, - сказав він, підкресливши при цьому, що патріарх Варфоломій не раз говорив, що вважає главу Української Православної Церкви митрополита Онуфрія єдиним канонічним главою Православної Церкви в Україні.

За словами митрополита Іларіона, ця позиція не може бути змінена. При цьому він зазначив, що "ми чверть століття продовжуємо молитися про подолання розколу в Україні і позитивно відгукнулися на лист Філарета Денисенка із закликом до цього". Була створена спеціальна комісія, яка займається цими питаннями, і хоч подальшого руху не було, "ми відкриті до діалогу", - сказав митрополит Іларіон.