Стартував інфотур Грецією для співробітників паломницьких служб УПЦ

Співробітникам паломницьких служб УПЦ покажуть нові малодоступні раніше маршрути п’яти островів грецького архіпелагу.

Інформаційна поїздка в Грецію, організована православним грецьким паломницьким центром «Солунь» розпочалася 15 квітня. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ з посиланням на прес-службу Паломницького Центру УПЦ.

До складу групи увійшли 25 співробітників паломницьких служб з України, Росії і Білорусі. У ній беруть участь Олександр і Неоніла Ворсіни - представники Паломницького Центру Української Православної Церкви.

Програмою поїздки передбачено ознайомлення зі святинями Південної Греції і відвідування п’яти островів грецького архіпелагу.

«Цей захід, маючи формат інформаційної поїздки, все ж є паломництвом, оскільки його програмою передбачена участь в богослужіннях», - зазначив духівник групи протоієрей Олександр Майборода - керівник єпархіального паломницької служби Конотопської і Глухівської єпархії.

«Ми свідомо включили в програму інфотуру острова Патмос, Тінос, Андрос, Егіна і Евбея, - коментує Олена Науміду - заступник директора паломницького центру «Солунь».

Справа у тому, що святині, розташовані в цих красивих місцях, завжди викликають інтерес паломників, але через віддаленість островів, вважається, що їх відвідування пов’язано з труднощами. Ми хочемо показати нашим колегам способи організації поїздок островами. Думаю, що це допоможе у майбутньому відкрити туди дорогу багатьом паломникам з України, Росії, Білорусі та інших країн».

«До складу цієї групи увійшли співробітники паломницьких служб з різних держав, - зазначив Олексій Мажак - керівник представництва паломницького центру «Солунь» в Україні. Це не рідкість для Греції, незважаючи на те, що дипломатичні відносини України і Росії дуже напружені. Політична напруженість ніколи не позначалося на атмосфері паломницьких поїздок. Перебування в святих місцях згладжує всі протиріччя. Я дуже сподіваюся, що через молитовне єднання наших народів мир в Україну повернеться. Про це молиться безліч православних, які відвідують святині древньої Еллади».

У рамках інфотуру заплановано проведення навчального семінару в місті Афіни. Поїздка триватиме до 22 квітня.