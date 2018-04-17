До 1030-річчя Хрещення Русі для дітей Київщини влаштують паломницьку акцію

Паломницький Центр при ВЗЦЗ УПЦ запрошує Недільні школи Київської єпархії взяти участь у благодійній акції «Паломництво до витоків віри», присвяченій 1030-річчю Хрещення Русі.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт pilgrims.in.ua.

«Це паломництво допоможе дітям поєднати минуле і сьогодення. Крок за кроком вони пройдуть багатовіковий шлях від часів князя Кия до князя Володимира, від язичницьких жертовників Старокиївської гори до перших християнських храмів Русі», — зазначають організатори.

Дата проведення акції: 20 травня 2018 року.

Програма:

11.00 Національний науково-природничий музей НАН України. Огляд видовищних діорам Києва часів князя Володимира (вул. Богдана Хмельницького, 15).

11:30 Переїзд на Старокиївську гору. Стародавнє місто князя Володимира, київський Дитинець, лінії оборонних споруд, місце убивства святих мучеників Федора та немовляти Іоанна, Десятинна церква (вул. Володимирська, 2).

12:30 Оглядова екскурсія по місцях хрещення киян (Іллінська церква, набережна Дніпра, Володимирська гірка, пам’ятники св. Рівноапостольного. Князю Володимиру) і переїзд в Києво-Печерську Лавру (вул. Лаврська, 15).

13:30 Відвідування Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Екскурсія по Нижній Лаврі з відвідуванням Ближніх печер (келія прп. Антонія Печерського, мощі прпп. Іллі Муромця та Нестора Літописця, інших преподобних отців Печерських).

14: 30-16:00 Зустріч з духовенством; перегляд анімаційного фільму, присвяченого Хрещенню Русі; виступ дитячого хору «Радуйся» з храму свв. Косьми і Даміана Римських.

Програма розрахована на 5 годин.

Паломницький Центр УПЦ бере на себе всі обов’язки по організації та проведенню програми.

Парафії самостійно забезпечують транспорт.

Вік дітей — від 7 до 14 років. Обов’язково супровід священиком або викладачем Недільної школи (на 10 дітей — один дорослий).

Заявки приймаються до 14 травня. У разі необхідності можемо надати допомогу в організації транспорту.

Паломницький Центр при Відділі зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви залишає за собою право змінити послідовність відвідування передбачених за програмою святинь.

Відповідальна за програму: Марина Сеннікова, координатор паломницьких поїздок по Україні

тел.: +38 (044) 383 04 12

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