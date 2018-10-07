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У Франківську відкрили новий храм УГКЦ заввишки 33 метри

22:10, 07 жовтня 2018
Католицизм
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У Франківську відкрили новий храм УГКЦ заввишки 33 метри / .facebook.com / Руслан Марцінків

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook інформує міський голова Руслан Марцінків.

/ .facebook.com / Руслан Марцінків

“Дочекалася освячення свого храму парафія Пресвятого Серця Христа Чоловіколюбця і Блаженних Священномучеників Єпископів Григорія Хомишина, Симеона Лукача та Івана Слезюка. Відчувається, яка гармонія та згуртованість панує в цій церкві, наскільки єдиною є громада”, – йдеться в повідомленні.

/ .facebook.com / Руслан Марцінків

Руслан Марцінків зазначає, аби відвідувати храм для людей було ще приємніше, місто облаштувало територію.

“Надзвичайно приємно було отримати з рук Митрополита Володимира грамоту за підтримку вірян. Бажаю парафії процвітання на многії і благії літа!”, – додає міський голова.

/ .facebook.com / Руслан Марцінків

Як повідомлялося раніше,  новий храм - витвір сучасної української сакральної архітектури, який поєднав у собі елементи гуцульсько-бойківського храмобудівництва із сучасними урбаністичними технологіями.  Цей храм сягає у висоту 33 метри, а його оригінальний проект створили архітектори і конструктори Львівської Політехніки.

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