У Франківську відкрили новий храм УГКЦ заввишки 33 метри

У неділю, 7 жовтня, у Франківську на вулиці Ленкавського відкрили й освятили новозведений храм.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook інформує міський голова Руслан Марцінків.

“Дочекалася освячення свого храму парафія Пресвятого Серця Христа Чоловіколюбця і Блаженних Священномучеників Єпископів Григорія Хомишина, Симеона Лукача та Івана Слезюка. Відчувається, яка гармонія та згуртованість панує в цій церкві, наскільки єдиною є громада”, – йдеться в повідомленні.

Руслан Марцінків зазначає, аби відвідувати храм для людей було ще приємніше, місто облаштувало територію.

“Надзвичайно приємно було отримати з рук Митрополита Володимира грамоту за підтримку вірян. Бажаю парафії процвітання на многії і благії літа!”, – додає міський голова.

Як повідомлялося раніше, новий храм - витвір сучасної української сакральної архітектури, який поєднав у собі елементи гуцульсько-бойківського храмобудівництва із сучасними урбаністичними технологіями. Цей храм сягає у висоту 33 метри, а його оригінальний проект створили архітектори і конструктори Львівської Політехніки.