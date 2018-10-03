У Франківську побудували храм УГКЦ у «гуцульсько-урбаністичному» стилі

У неділю, 7 жовтня, в Івано-Франківську відчиняє двері унікальна церква Пресвятого Серця Христа Чоловіколюбця і Блаженних Священномучеників Єпископів Григорія Хомишина, Симеона Лукача та Івана Слезюка УГКЦ.

Новий храм - витвір сучасної української сакральної архітектури, який поєднав у собі елементи гуцульсько-бойківського храмобудівництва із сучасними урбаністичними технологіями. Його оригінальний проект створили архітектори і конструктори Львівської Політехніки на чолі з професором Олегом Боднаром, про це передають "Вікна".

"Церква Пресвятого Серця Христа Чоловіколюбця і Блаженних Священномучеників Єпископів Григорія Хомишина, Симеона Лукача та Івана Слезюка – це також храм-пам’ятник нескореній Греко-Католицькій Церкві. Він посвячений Найсвятішому Серцю Христовому, під покровом якого Церква пережила півстоліття жорстоких комуністичних переслідувань у катакомбах та стала провісницею Незалежної України", - повідомив у соцмережі священик Ігор Пелехатий.