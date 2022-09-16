У відомстві зазначають, що проведення масових заходів на період дії воєнного стану в країні заборонено.

Головне управління Служби безпеки України у Київській області наголошує на недопущенні участі громадськості у зборах релігійних громад для переходу від УПЦ МП до ПЦУ, адже це, на думку СБУ, "створює передумови для дестабілізації суспільно-політичної ситуації у Києві та регіоні".

Через це правоохоронці просять представників місцевого самоврядування провести роз’яснювальну роботу щодо переходу керівників територіальних громад чи представників місцевої влади. Про це йдеться у листі заступника начальника Головного управління СБУ у м. Києві і Київської області Юрія Палагнюка від 7 вересня на адресу Дарницької райдержадміністрації, що є у розпорядженні LB.ua.

"У зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ до України активізувався процес переходу громад з юрисдикції Української православної церкви до Православної церкви України шляхом організації зборів громадян/громад/прихожан та місцевих мешканців об’єднаних територіальних громад, під час яких більшістю вирішується питання про звернення від релігійної громади до Предстоятеля ПЦУ митрополита Єпіфанія (Думенка) з проханням прийняти під Омофор ПЦУ з подальшим поданням підготовлених протоколів та статутних документів до органів державної влади", - йдеться у листі СБУ.

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У відомстві зазначають, що проведення масових заходів на період дії Закону України "Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України" заборонено.

Крім того, на думку СБУ, перехід релігійної громади до ПЦУ "здебільшого супроводжується звинуваченнями у незаконності дій тієї чи іншої релігійної конфесії, представників об’єднаних територіальних громад та органів державної влади, що своєю чергою призводить до фізичних сутичок, радикалізації та криміналізації перехідних процесів".

Також, у відомстві вважають, що "проведення таких зборів може бути використане представниками УПЦ для оскарження дій у суді", а спецслужбами РФ – "для звинувачень в утисках УПЦ, розпалювання міжконфесійної ворожнечі і використання протестного потенціалу для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі".

"З огляду на викладене, з метою недопущення подальшого загострення релігійної обстановки, мінімізації можливих негативних наслідків, консолідації соціуму та попередження використання країною-агресором протестного потенціалу для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі в умовах воєнного стану, вважається за доцільне провести відповідну роз’яснювальну роботу серед працівників місцевих органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, лідерів та керівників громадсько-політичних сил, представників релігійних деномінацій з метою недопущення їх втягування у діяльність, що може призвести до тяжких наслідків", – зазначається у повідомленні СБУ.

У коментарі журналістам СБУ відкинула втручання у релігійні процеси в державі, зазначаючи, що діють виключно з міркувань національної безпеки.

СБУ жодним чином не втручається у релігійні процеси в державі, а діє виключно із міркувань національної безпеки.

"Водночас ми чудово розуміємо, що Росія не полишає спроб розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні і, зокрема, використовує для цього і релігійний фактор. Тож у листі, котрий було надіслано Київським Управлінням СБУ в районні адміністрації столиці, окреслено низку аспектів, які використовують представники ворожих спецслужб для інформаційно-підривної діяльності проти України. Також Служба безпеки звернула увагу на протидію таким ворожим проявам. Окремо нагадаємо, що під час воєнного стану забороняються будь-які масові зібрання людей, оскільки це може становити загрозу їхньому життю – через підвищений ризик ракетних ударів, та диверсій, які може вчиняти РФ. З метою недопущення таких кризових ситуацій, а також розхитування настроїв українського суспільства, що може мати негативні наслідки під час війни, СБУ моніторить потенційні загрози та інформує уповноважені структури", - йдеться у коментарі прес-служби СБУ.

При цьому на початку вересня заступник начальника Головного управління СБУ в Київській області звертався до Управління культури Київської облдержадміністрації з проханням надати копії протоколів та статутних документів релігійної громади Парафія на честь Покрова Божої матері Бориспільської єпархії УПЦ с. Требухів Броварського району Київської області, яка виявила бажання перейти до ПЦУ. Про це свідчить ще один лист правоохоронців, який опинився у розпорядженні LB.ua.

Головний редактор видання Соня Кошкіна, коментуючи відповідні листи СБУ у своїй колонці, нагадала, що за Конституцією, Україна є секулярною державою, в якій світська та релігійна сфера відділені одна від одної.

Також вона зазначила, що в українському законодавстві немає точного визначення, які заходи є масовими, а які – ні. При цьому, підкреслює Кошкіна, релігійним громадам, попри воєнний стан, не заборонено проводити недільні служби чи відспівування військових. В матеріалі загадана також і хресна хода вірян УПЦ до Дня Незалежності, в якій взяли участь близько 5 тисяч осіб.

"В наших реаліях, питання церкви – більше ніж про релігію, скоріше, ближче до геополітики. Адже саме РПЦ є творцем і ідеологом "руского міра", під знаменами якого "бойові буряти" (тут – збірний образ) убивають українців. Як Володимир Путін вважає "Розпад СРСР головною трагедію 20 сторіччя", так Кирило Гундяєв затято виступає проти незалежної української церкви. Передовсім тому, що вона є важливим елементом нашої ідентичності. Тоді як УПЦ МП – у більшості своїй – працює як інструмент просування проросійських наративів – "братні народи", "все не так однозначно" й тому подібне", - пише Кошкіна.

На її думку, верховні архієреї УПЦ МП наразі вичікують результатів війни, щоб присягнути переможцю.

"Можливо, війна змінила щось у їхніх головах, але до неї чимало з них відкрито кликали сюди Путіна і Росію. І дуже дивно (м’яко кажучи), що Служба безпеки України зараз їм допомагає. Особливо – на тлі заяв Президента Зеленського, якими супроводжувалося звільнення попереднього очільника Служби Івана Баканова, про те, що в рядах Служби досі знаходяться чимало кремлівських агентів, шпигунів, та колаборантів. Прихильність до московської церкви – прекрасний маркер їх виявлення", - зазначає журналістка.

Нагадаємо, наразі, за даними опитування, понад 50% українців ідентифікують себе вірянами ПЦУ і лише 4% зараховують себе до Української православної церкви Московського патріархату.

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