У міністерстві нагадали про важливість дотримання обмежень воєнного стану, зокрема правил комендантської години у кожному регіоні.

У суботу, 23 квітня, о 23:30 в національному марафоні єдиних новин #UAразом та на суспільному телеканалі UA:КУЛЬТУРА розпочнеться пряма трансляція нічного богослужіння Православної церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.

Про це йдеться у повідомлення прес-служби Міністерства культури та інформаційної політики України.

24 квітня з 7:30 до 11:30 національний марафон єдиних новин #UAразом та суспільний телеканал UA:КУЛЬТУРА транслюватиме богослужіння Української греко-католицької церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві.

Міністерство культури та інформаційної політики України та Державна служба з етнополітики та свободи совісті нагадують про важливість дотримання обмежень воєнного стану, зокрема правил комендантської години у кожному регіоні, зокрема, 23-24 квітня, коли християни східного обряду величають Воскресіння Ісуса Христа ‒ це важливо для безпеки!

МКІП запрошує вірян приєднатися дистанційно з молитвою до Великодніх служб завдяки трансляціям на телебаченні та онлайн.

"Великдень – це головна подія церковного року для всіх християн, незалежно від дати святкування. Свято символізує перемогу світла над темрявою та добра над злом. Мир обов'язково прийде на нашу землю. Задля перемоги України ми, українці, повинні зберегти силу духу та мудрість. Нехай наша віра в краще тільки міцніє", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через високу ймовірність провокацій жителів Сумської області закликають на період Великодніх свят залишатися вдома.

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