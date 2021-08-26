Генсек військового альянсу нагадав, що "Талібан" не давав згоди на евакуацію людей після 31 серпня.

У захопленому талібами Афганістані з кожним днем зростає ризик терористичної атаки на аеропорт Кабула, де тисячі афганців чекають можливості евакуюватися, каже генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами Столтенбега, ця загроза не теоретична, а реальна.

"З одного боку, ми б хотіли мати якомога більше часу, щоб вивести якомога більше людей. Водночас якщо ми залишимося після 31 серпня, особливо навіть без мовчазної згоди на те з боку "Талібану", небезпека нападів зросте", - сказав він.

Столтенберг назвав операцію з евакуації з Афганістану однією з найбільших в історії - з країни щодня перекидається по повітрю близько 20 тис. осіб, причому серед них з кожним днем все більше афганців.

Читайте такожВ аеропорту Кабула понад 10 тисяч людей чекають на евакуаціюПісля завершення відведення військ з Афганістану НАТО продовжить вивозити людей комерційними рейсами і домагатися від талібів відкриття наземних маршрутів, додав генсек військового альянсу.

Однак головна проблема, за словами Єнса Столтенберга, не вивезти людей, а доставити їх в аеропорт Кабула, оскільки територія навколо повітряної гавані, як і інша частина країни, контролюється талібами.

Нагадаємо, що Україна також бере участь в евакуації з Афганістану - вивозяться як українці, так і громадяни інших країн, а також афганські біженці. Загалом було організовано вже три евакуаційні рейси. За даними МЗС, в цій країні залишаються ще близько 90 українських громадян.

Автор: Станислав Кожемякин