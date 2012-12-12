Биометрические паспорта: куда девать старые документы

"Главред"

Вот уже несколько дней в Украине действует новый закон «О едином государственном демографическом реестре». Или попросту – закон о биометрических паспортах. Замена старых документов на новые для простых украинцев обернется ни чем иным, как дополнительными тратами. Денег, сил, времени. Озолотится же частная лавочка.

Журналисты издания «Главред» выясняли, чем грозит украинцам вступивший в действие закон о биометрических паспортах, сколько будут стоить новые документы, и можно ли будет пользоваться старыми.

Документ, который получил статус закона не с первого раза – после положительного голосования в Верховной Раде его ветировал Президент и отправил на доработку – вызвал у народа массу вопросов. В заблуждение украинцев вводили то высказывания автора законопроекта (который, в частности, заявлял, что уже с лета 2013 года украинцы не смогут въезжать на территорию Европейского Союза по старым паспортам), то перспектива обмена большинства документов старого образца на новые. В результате в прямых эфирах радиостанций можно было услышать вопросы пенсионеров «А если мне 79 лет, я смогу дожить век со старым паспортом?» или молодых мам «Я своему новорожденному малышу тоже должна оформлять два паспорта одновременно?»

Итак, главный документ украинца – внутренний паспорт гражданина страны – теперь должен быть не в форме книжечки, а пластиковой карточкой, содержащей бесконтактный электронный носитель. На нем информация, которая мало чем отличается от информации, содержащейся в паспорте нынешнего образца. Вот только отсутствуют данные о месте регистрации и семейном положении.

К слову, в Европе, на которую так любят ссылаться наши политики, нет практики внутренних паспортов. Там работают так называемые «удостоверения личности», как, например, в Германии, или «идентификационные карточки», как во Франции или Великобритании.

По новому же украинскому закону, внутренний паспорт должен оформляться всем лицам, начиная от рождения и независимо от возраста, сроком на десять лет.

Если же необходимо выезжать за пределы Украины, как и ранее, необходимо браться за оформление второго паспорта – для выезда за границу. Тем, кому уже исполнилось 16 лет, документ выдается на десять лет, тем, кому нет, – только на четыре. Выглядеть новый загранпаспорт должен примерно так же, как и нынешний: мягкая обложка, 32 страницы.

Главное его отличие, собственно, ради которого и заварили эту всю кашу с новыми паспортами, – бесконтактный электронный носитель с биометрическими данными. То есть информацией, которая позволяет идентифицировать персону. В данном случае речь идет об оцифрованном изображении лица человека, его подписи, а также отпечатках пальцев. Последние, согласно требованиям Международной организации гражданской авиации, являются дополнительными. Сегодня в Украине не говорят, например, о сканировании сетчатки глаза, как в арабских странах.

А вот обменивать старые паспорта (как внутренние, так и внешние) и другие документы, удостоверяющие личность или ее специальный статус, на новые украинцы не обязаны. Все те, что вступили в силу до введения нового порядка, функционируют до завершения срока их действия. Если в замене не будет какой-то острой необходимости. Например, в случае договоренности с ЕС о безвизовом режиме…

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Александра Дикусарова, введение такого вида документов в Украине является одним из главных критериев плана действий для либерализации безвизового режима с ЕС. Пока же украинские граждане и далее смогут въезжать в страны члены ЕС на основании действующего заграничного паспорта, без требования, чтоб он был биометрический…

А вот это требование как раз и может быть выдвинуто консульскими учреждениями стран ЕС. Хотя представитель комиссара по внутренним делам ЕС Микеле Черконе украинским СМИ сказал: «Сегодня в ЕС нет планов ограничивать въезд в Союз только владельцами биометрических паспортов». Что же касается официальных документов, то упоминание о биометрических паспортах есть только в двух:

Соглашении о внесении изменений в соглашение об упрощении оформления виз, а также в Плане действий по либерализации визового режима. Первый предусматривает отмену виз для владельцев служебных биометрических паспортов. «Позвольте мне подчеркнуть, что это требование будет применяться только к этой довольно ограниченной категории. Все остальные категории смогут въезжать без биометрических паспортов, то есть будут применяться такие же правила, как и сегодня», – сказал он.

План же по либерализации виз между ЕС и Украиной предусматривает возможность отмены виз для краткосрочных поездок для украинцев, у которых будут биометрические паспорта. Но сейчас сложно говорить, когда этот План будет выполнен.

К тому же, если бы Украина действительно хотела бы только выполнить требования ЕС, то приняла бы закон, касающийся исключительно биометрических паспортов. Такой, к слову, был ранее подготовлен правительством, но отклонен Верховной Радой.

А закон, который недавно вступил в действие, по мнению председателя правления Центра политико-правовых реформ Игоря Колиушко, - именно о государственном демографическом реестре, а не о биометрических паспортах.

Научный директор Института Евроатлантического сотрудничества Александр Сушко говорит, что этот закон нарушает Конвенцию о защите персональных данных, которая также является предпосылкой для безвизового режима. В Евросоюзе не обратить внимание на это не могут.

Как раз об электронной информационно-телекоммуникационной системе, предназначенной для хранения, защиты, обработки, использования и распространения информации о лице или о документах, которые оформляются с применением средств реестра (удостоверяющие лицо, подтверждающие гражданство, а также удостоверяющие личность и ее специальный статус) более всего спорят эксперты.

Никто не может дать ответ, зачем украинцам биометрические внутренние паспорта, биометрические водительские права, для чего для выдачи загранпаспорта предусмотрен сбор дополнительных данных о приватизационных бумагах, создании предприятия или общественных организаций? И хотя это уже дополнительная информация, вносить или нет которую – решает сам человек, в нашем государстве желательное очень быстро превращается в обязательное.

Но есть процедура и отказа украинцев от внесения данных в бесконтактный электронный носитель. Причина может быть только одна – в связи с религиозными убеждениями. Норма в законе появилась именно после прочтения документа Президентом. Для этого надо написать заявление в уполномоченный центральный орган исполнительной власти об отказе от получения документа, содержащего электронный носитель, или об отказе от внесения информации в него.

Но даже после того, как закон с этой формулировкой подписал Президент, и документ вступил в силу, верующие приходили к зданию АП с требованиями отказаться вообще от идеи создания подобных информационных баз: мол, закон о введении в Украине биометрических паспортов «превращает человека в объект манипулирования, отнимает свободу, право на свободное волеизъявление, несет угрозу духовной, психической и физической жизни личности».

Теперь о том, когда реально закон о базах данных и паспортах может заработать? Все зависит от политической воли. А она, похоже, есть. Иначе документ так и остался бы пылиться в стенах парламента.

Прежде всего, чтобы механизм заработал, необходимо подготовить еще ряд документов. Этим займется Кабинет министров до 6 января 2013 года. И только после принятия нормативно-правовых актов Государственная миграционная служба получит основания для проведения тендерных процедур, по результатам которых определиться предприятие, которое будет производить бланки документов. Необходимо и оснастить все подразделения службы (а их более 670) оборудованием для оформления и выдачи биометрических документов.

Интересно, что на днях Президент Виктор Янукович поручил Кабмину проверить, готово ли государственное предприятие «Полиграфкомбинат Украина» печатать бланки для новых паспортов. После подписания и опубликования закона такой интерес гаранта Конституции выглядит как-то странно… Почему до подписания столь важного закона нельзя было выяснить, а сможет ли государственное предприятие работать с документами или придется отдавать столь важную (секретную!) информацию в руки частной фирме?

Всем же ныне известно, что печатать биометрические паспорта и другие подобные документы в Украине до недавних пор мог лишь консорциум «ЕДАПС», с которым и связывают имя автора и главного лоббиста закона №5492-VI «регионала» Василия Грицака. Правда, в этом году «Полиграфкомбинат Украина» по инициативе главы Государственной службы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаила Бродского и вице-премьера Бориса Колесникова, закупил необходимое оборудование, потратив 120 миллионов гривен. Пока же только «ЕДАПС» печатает каждую страницу к загранпаспорту с фото и подписью за более чем сто гривен.

После 6 января 2013 года будет определены и расценки на изготовление паспортов. Ранее автор закона о паспортах Василий Грицак говорил, что стоимость оформления загранпаспорта обойдется украинцу примерно в 350 гривен, а внутреннего – в 65 гривен. Пока же конкретика только в том, что, согласно закону, за выдачу в первый раз паспорта гражданина Украины государственная пошлина не взимается.

Очевидно, что замена старых документов на новые для простых украинцев обернется ни чем иным, как дополнительными тратами. Денег, сил, времени. О чем мы говорим, поймет тот, кто оформлял себе заграничный паспорт. Четыре-пять платежей на разные счета (некоторым пришлось платить и за неоправданное страхование неизвестно чего или дополнительные информационные услуги) и очереди в сберкассах – вот чем многим из нас запоминается попытка выезда за границу…

Но очереди и квитанции – ерунда по сравнению с угрозой, что базы данных на каждого из нас в любое время могут стать доступными заинтересованным людям, которые не прочь узнать все о нашем имуществе, доходах, семейном положении… И все дело даже не в создании некоего реестра (хотя и этот шаг противоречит Конституции), а в том, что его нельзя доверять нашему государству. Любому другому, только не нашему…

Автор: Автор:Татьяна Катриченко, «Главред»