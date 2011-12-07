Каждый второй житель Украины считает, что его страна в целом сможет просуществовать без России. В том, что Россия сможет спокойно обходится без Украины, уверены 66% респондентов. Таковы данные опроса, проведённого всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В социальной сети Гайдпарк координатором международной экспертной группы ИА REX Сергеем Сибиряковым был проведён опрос по теме «Могут ли Россия и Украина хорошо жить друг без друга?».

Лишь 3% респондентов считают, что Украина может хорошо жить без России, а Россия нет; 11% участников опроса напротив уверены, что Россия может хорошо жить без Украины, а Украина нет; 21% считают, что обе страны вполне могут жить хорошо друг без друга; 61% опрошенных за совместное существование (нам надо быть вместе); 4% предложили свой вариант ответа.

Наиболее интересные комментарии к опросу:

«Искусственно разделённый на Россию, Белоруссию и Украину русский народ воссоединится, а как это назвать, чтобы никому обидно не было, вопрос техники. Если не Россией, то Евразийским Союзом, такое название откроет двери и Казахстану и Киргизии. Главное нам всем избавиться от правящих воров», — уверен Алексей Чудновец.

«Конечно, проживут и та, и другая, но» КАК?" Говорят, по притче, Господу всё равно к какой цели мы стремимся, но ЕГО очень интересует вопрос, КАК мы это будем делать. Кто-то должен оказаться взрослее (мудрее) и милосерднее. Тогда договоримся. Я не делю Украину и Россию, ибо ДУШУ поделить невозможно. А она у меня — славянская", — призывает к единству славянских народов Ирина Королёва из Украины.

«Что касается украинцев, то здесь вопрос особый. Очень долго народ переживал по поводу отношений с Украиной, с кем она и т.д. Я эту стадию прошёл ещё в начале 90-х. По инерции, под впечатлением крушения СССР. Потом мне стало просто неинтересно, что творится на постсоветском пространстве. Сейчас сужу по реакциям моих более «пассионарных» знакомых. Угас у них интерес к Украине. Его просто нет. По-человечески: вы неинтересны никому, кроме самих себя. Я не пытаюсь Вас обидеть, хотел просто обозначить истинное положение вещей. Наша родина СССР, с её крахом остальные государства стали неинтересны. Мы и присягу давали ТОЛЬКО Советскому союзу. Сейчас — "без флага, без родины"...Это не значит, конечно, что Вы должны придерживаться подобной точки зрения. У Вас свой путь, свои интересы ...и разочарования впереди. Но свои...«, — отвечает россиянин Андрей Лычаков.

«Вступление Украины в НАТО и Евросоюз сейчас — гибельно для страны. Говорю как промышленный аналитик, понимающий „как государство богатеет и чем живет...“ По своей традиционной экономике, нынешнему промышленному состоянию, менталитету людей и прочим признакам Украине нужно быть ближе к России, но и иметь, конечно, возможности свободной торговли с любыми другими странами», — утверждает Игорь Стариков.

«Всё со временем вернётся на круги своя. Славянские народы бывшего СССР должны быть вместе. И жизнь со временем заставит объединиться. Власть и политики, как верные церберы дикого, разнузданного, криминального капитализма — не вечны. Народ Украины уже на своей шкуре чувствует результаты 20 летней „незалежности и покрашення життя“ для небольшой кучки „семей“ новых украинцев. Что-то должно измениться. Так дальше простому народу жить нельзя. Лично для меня, чувствую неудобства только при пересечении границы и обмене валюты. Друзья и родные как были родными, так и остались. Даже ближе стали, благодаря границам», — резюмирует дискуссию Юрий Туманов.

Добавим, что опрос проводился с 1 по 5 декабря. В нём приняли участие 3598 блогеров, оставивших 1139 комментариев по теме опроса.

Интересно, что по результатам опроса ВЦИОМ, большинство украинцев (58%) в целом не считают Россию заграницей, противоположного мнения придерживаются 40% и затруднились ответить 2% респондентов. В общественном мнении 46% украинцев Россия не воспринимается в полной мере европейской страной, а скорее выступает как часть особой евразийской цивилизации. Более трети украинцев (36%) считают Россию Европой.

Сильным государством Россию назвали 79% украинцев, слабым — 11%. Украинцы предполагают, что к ним в России относятся хорошо (49%). Четверть украинцев (24%) считают, что отношение россиян к ним негативно, 19% — безразлично. Каждый второй житель Украины имеет родственников в России: 28% респондентов имеют близких родственников в России, 21% имеют дальних родственников, с которыми поддерживают контакты. Около трети опрошенных имеют в России друзей (15%) или просто знакомых (15%). Треть украинцев (35%) ответили, что у них нет знакомых в России.

Отметим, исследование проводилось партнером ВЦИОМа компанией Research & Branding Group с 27 октября по 7 ноября 2011 года. Сбор информации проводился в 24-х областях Украины и АР Крым, в опросе приняли участие 2079 человек.