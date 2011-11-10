Церква повинна взяти на себе функцію виховання і просвітництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на парламентських слуханнях «Стан суспільної моралі в Україні» представник Президента України у Верховній Раді Юрій МІРОШНИЧЕНКО.

За його словами, "лише церква може нас врятувати від духовного Чорнобиля».

«Саме церква допомагала людині врятувати душу, і тому саме вона тепер повинна взяти на себе рятівну місію. Церква має активно увійти в освітній простір, узявши на себе функцію виховання і просвітництва, ставши добрим порадником і наставником", - сказав він.

Представник Президента у ВР підкреслив, що глава держави неодноразово порушував питання духовного відродження нації.

Ю.МІРОШНИЧЕНКО вважає, що це завдання вимагає створення інфраструктури, координації зусиль усіх церков і конфесій, представлених в Україні. "Це надважке завдання, яке вимагає єднання і координації зусиль, щоб разом із державою відвести народ від прірви", - зазначив він. Ю.Мірошниченко зауважив, що найближча мета - спільна підготовка та сприяння в ухваленні нової редакції Закону про свободу совісті і релігійні організації, а також внесення змін до цілої низки законів щодо активних дій церкви в освітній, культурній сферах. На його думку, напрацювання могли б увійти до порядку денного Всеукраїнської ради церков.

