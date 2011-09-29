Рада Церков просить Януковича повернути колишні комунальні тарифи

Глави українських конфесій стурбовані урядовою політикою, яка зрівнює Церкви в комунальних тарифах з комерційними підприємствами.

Про це йшла мова 22 вересня під час засідання Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), яке відбулось під головуванням президента Українського Біблійного Товариства Григорія Коменданта у приміщенні Українського Дому Біблії, повідомляє Інститут релігійної свободи.

З цього приводу Рада Церков спрямувала звернення до Президента В.Януковича з проханням відновити існуючу раніше тарифну політику.

Іншим питанням на порядку денному був новий порядок оформлення віз для релігійних діячів – іноземців. Представники конфесій очікують від МЗС України проведення міжвідомчої наради з метою вирішення проблемних аспектів у процедурах видачі віз та оформлення посвідок на тимчасове проживання для священиків.

Крім цього, керівники Церков і релігійних організацій ознайомились із пропозиціями голови представництва дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) пані Юкіє Мокуо у сфері соціального захисту дітей в Україні. Учасники засідання порушили питання популяризації всиновлення дітей-сиріт у сім’ях українських громадян та участі у Всесвітньому дні молитви та дії заради дітей.

Голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі Василь Костицький та народний депутатПавло Унгурян розповіли присутнім про ініціативу проведення парламентських слухань на тему «Сучасне становище суспільної моралі в Україні, проблеми і перспективи, та стан дотримання законодавства в цій сфері». Слуханні відбудуться 6 листопада 2011 року.

Представники конфесій також обговорили майбутні заходи Ради Церков. Зокрема мова йшла про організацію зустрічі з послами іноземних країн, на якій планується обговорити взяті Україною зобов’язання перед Радою Європи у сфері державно-церковних відносин.

На завершення засідання, яке було першим від Дня незалежності України, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій одноголосно ухвалила спеціальне Звернення з нагоди 20-річчя відновлення державної незалежності України.

У засіданні взяли участь керівники 16 конфесій, які входять до складу Ради.