Янукович: Київ був «другим Єрусалимом» для Східної Європи

Софія Київська завжди була центром тяжіння для тих, хто боровся за волю та єдність України.

Про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у виступі на урочистостях з нагоди 1000-річчя Софійського собору, повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається у виступі, «тисячу років тому у стольному Києві, у верхньому, княжому місті був закладений храм Софії – Премудрості Божої.

Взявши за взірець головну святиню Візантійської імперії – храм Святої Софії в Константинополі, рівноапостольний князь Володимир підніс свою нещодавно охрещену країну на один щабель із провідними державами європейського християнського світу Середньовіччя.

Таку політику проводив і його син Ярослав, за правління якого будівництво Софії Київської було завершене».

Президент України підкреслив, що «храм став символом прагнень наших предків до високої духовності, державної могутності, побудови суспільного життя на фундаменті євангельських чеснот. Софія Київська – це одночасно духовний, політичний, культурний та просвітницький центр давньої Київської Держави».

«Саме тут, - зазначається у виступі, - відбувалися «посадження» на великокняжий престол, церковні собори, прийняття іноземних послів.

Тут велося літописання. Тут було засновано першу відому на Русі бібліотеку, тут перекладалися книжки, тут здобувала знання молодь».

«Храм Святої Софії був і залишається втіленням духу християнської єдності, сполучною ланкою між релігійними традиціями Сходу і Заходу», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив , що «звідси, від святої Софії, світло віри Христової поширювалося на всю Східну Європу. Тому для всіх довколишніх народів Київ з його святинями став на всі наступні сторіччя «другим Єрусалимом», «хрещальною купіллю»».

Глава держави зауважив: «Разом із народом Софія Київська пережила всі його історичні високі злети і тяжкі випробування. Неодноразово зазнавала руйнувань і спустошень.

Але, як Фенікс із попелу, завжди поставала знову в усій своїй красі та величі».

В.ЯНУКОВИЧ також нагадав, що «у першій половині XVII століття митрополит Петро Могила відродив храм. Це стало символом незламності православної церкви, передвісником великих змін у бутті нашого народу.

Незабаром дзвони відродженого собору вітали переможне козацьке військо Богдана Хмельницького».

«Завжди Софія Київська була центром тяжіння для тих, хто боровся за волю та єдність України», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ і додав: «І ми маємо пам’ятати, що саме тут у 1991 році Всеукраїнським народним вічем був підтриманий Акт про державну незалежність України».

Як підкреслив глава держави у своєму виступі, «У всі часи Софія залишалася джерелом нашої духовності. І сьогодні покликання Святої Софії – бути благодатним покровом, під яким відбуватиметься самоствердження України як європейської держави, зміцнюватиметься її суверенність і соборність».

«Софія Київська є визначальною пам’яткою української та світової культури. Безцінні шедеври, що зберегли ці стіни, – визнані надбанням світової культури і занесені до спадщини ЮНЕСКО», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ і висловив «щиру повагу працівникам Національного заповідника «Софія Київська»».

«Завдяки вам тисячі і тисячі громадян України та гостей нашої столиці мають можливість торкнутися культурної спадщини, одержати величезну духовну наснагу», - звернувся він до співробітників заповідника.

Глава держави також підкреслив, що «цей храм, один із перших храмів давньої Русі, присвячений Премудрості Божій».

«Під високими склепіннями цього храму, перед очима Богородиці Оранти і Святих Апостолів ніби спадає з душі порох буденності, змінюється перспектива бачення подій та процесів сьогодення.

Мудрість клали наші предки в основу свого світосприйняття. Мудрістю намагалися лікувати рани, що їх завдавали державному тілу самолюбство, розбрат і ворожнеча», - сказав В.ЯНУКОВИЧ і додав: «У цьому заповіт нам усім: будьмо мудрими, з пам’яттю про минуле плекаймо мир, злагоду і порозуміння сьогодні заради майбутнього України».

«Тож увійдемо до Софії. Схилімо коліна у тихій молитві. І я переконаний – Святий Дух, присутній у цьому храмі, додасть нам сил здолати будь-які труднощі. Бо Свята Софія Київська дана Україні Богом на усі віки», - наголосив Президент України у своєму виступі.