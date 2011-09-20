21 вересня в Україні розпочинається Тиждень Софії Київської

Тиждень Софії Київської на ознаменування її 1000-ліття розпочинається 21 вересня в Україні. Про це повідомила генеральний директор Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська на прес-конференції у Києві 19 вересня.

"Нам приємно, що визнали нашу наукову концепцію щодо датування Софії. Ми довго і тяжко до неї йшли", - зазначила вона.

За словами Н.Куковальської, заходи розпочнуться 21 вересня - на храмове свято Різдва Пресвятої Богородиці. У цей день відбудуться, зокрема: презентація фільму "Софія Київська: перше тисячоліття", знятого студією "Глас"; відкриття виставки "Пам`ятки українського мистецтва XV-XIX ст." з фондів Києво-Печерського заповідника, причому багато експонатів виставки - із Софіївської ризниці, деякі з них виставлятимуться вперше; відкриття після реставрації пам`ятки XVIII ст. Брами Заборовського та проекту "Ангели Софії Київської", а також висадження фруктових дерев для майбутнього Митрополичого саду.

Наступного дня буде відкрито пам`ятну дошку на честь 1000-ліття, презентовано пам`ятну монету, випущену Національним банком України, та авторський виставковий проект народного художника України Мирослава Отковича "Софії Київський - 1000 років".

24 вересня на Софійській площі відбудуться урочистості за участі Президента України. У святі будуть задіяні хори різних конфесій.

"Тисячоліття Софії - це подія не тільки всеукраїнського, не тільки всеєвропейського, але й всесвітнього значення, тому що вона - один з небагатьох таких всесвітніх культурних центрів. Ця земля пов`язана з найкращими періодами історії нашої держави - Київської Русі", - зазначив заступник міністра культури Тимофій Кохан. Він наголосив: нині ми прагнемо до об`єднаного європейського дому, але маємо іти туди не прохачами, а як такі, що повертаються в Європу.

Як ішлося на прес-конференції, у вересні у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі було відкрито фотовиставку "Софія Київська. Віхи історії". Інформаційні матеріали різними мовами світу, підготовлені науковцями заповідника, разом з фотовиставкою за сприяння Міністерства закордонних справ передано у 37 закордонних дипломатичних установ України. "Це ті дипломатичні установи, які звернулись безпосередньо з проханням надати інформаційні матеріали, тому що в країнах, представлених цими посольствами, надзвичайно великий інтерес до Софії не тільки фахівців, науковців, а й пересічних громадян. Це - серйозний знак щодо ставлення світової спільноти до сьогоднішньої події", - підкреслив Т.Кохан.

Події з відзначення тисячоліття Софії Київської не обмежаться Тижнем, вони триватимуть до кінця року. Зокрема, працівники заповідника та Мінкультури планують на кінець 2011-го випуск аудіовізуального проекту під назвою "Українська ікона. Досвід тисячоліття", основою якого будуть фрески Софії Київської. "В проекті будуть представлені понад 700 ікон і фресок. Статті проекту - українською, англійською, французькою, німецькою та російською мовами. Буде використана музика Веделя, Бортнянського та Березовського", - уточнив Т.Кохан.

Укрінформ