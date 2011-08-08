Заради флагштока на Хортиці знесли православний хрест

У Запоріжжі розпочалися роботи з установки флагштока для національного прапора України, який має стати найвищим в країні.

Щоб встановити всеукраїнський рекорд, на Хортиці демонтували православний уклінний хрест, що простояв на вершині кургану біля Музею запорізького козацтва майже 20 років, пише "Комсомольська правда в Україні".

Саме тут планується підняти прапор на рекордну висоту - 90 метрів. Щоправда, до цього показника враховані висота кургану - 15 метрів і скелі, на якій він розташований - 40 метрів.

У заповіднику "Хортиця" стверджують, що хрест прибрали лише для того, щоб облагородити майданчик на вершині пагорба і зробити зручним підйом нагору. А після завершення робіт з реконструкції його знову встановлять на Хортиці, можливо, в іншій точці острова.

Однак представники церкви називають знесення хреста "релігійною безграмотністю".

"Цей Святий Хрест був встановлений 19 років тому в ознаменування першої річниці незалежності нашої держави на найвищій точці Хортиці. За задумом він мав захищати нашу молоду державу від спокус", - розповів архієпископ запорізький і мелітопольський Лука.

"Біля його підніжжя здійснювалися всі значимі заходи православного козацтва. Дуже боляче спостерігати за проявами релігійної безграмотності, коли зневажають святиню кожного православного християнина. І сьогодні ми є свідками того, як цей Святий Хрест був демонтований і скинутий з пагорба без благословення", - додав священнослужитель.

Тим часом на хортицькому кургані будівельники вже розрівняли майданчик і залили фундамент під майбутній флагшток.

ТСН