Глави Церков закликали уряд створити інституцію у справах підтримки сім’ї та дітей

Глави українських конфесій закликають Уряд створити центральний орган виконавчої влади у справах підтримки сім’ї, дітей, материнства і батьківства.

Таку пропозицію Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій направила 11 грудня до Прем’єр-міністра України, повідомляє Інститут релігійної свободи.

“З огляду на катастрофічну демографічну ситуацію в Україні, великий відсоток розлучень і дітей, що виховуються через це у неповних сім’ях, необхідно спрямувати значні зусилля держави та громадянського суспільства на підтримку сімей, материнства та батьківства, на впровадження в навчальний процес програм з підготовки до подружнього життя, створення належних соціальних і інших умов для мінімізації практики абортів, на повну заміну всіх інтернатів для сиріт дитячими будинками сімейного типу”, – йдеться у зверненні ВРЦіРО до Уряду.

На переконання ВРЦіРО, всі ці завдання в сфері сімейної політики потребують створення в Україні центрального органу виконавчої влади у справах підтримки сім’ї, дітей, материнства і батьківства. Значне погіршення демографічних показників за період останніх 8 років підтверджує, що державна сімейна політики потребує належної інституалізації, розробки і впровадження державної програми з відповідним бюджетним фінансуванням.

У цьому контексті Рада Церков також закликає Верховну Раду прийняти проект Постанови № 8521 «Про заходи із забезпечення захисту сімейних цінностей та інституту сім'ї в Україні».

Крім цього, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звернулася до влади з закликом не ратифіковувати Стамбульську Конвенцію, натомість розвивати національне законодавство з протидії домашньому насильству.

ВРЦіРО також просить Прем’єр-міністра України відреагувати на заяву Урядового уповноваженого з питань гендерної політики Катерини Левченко та захистити громадян України, які відстоюють сімейні цінності та опікуються майбутнім своїх дітей, від агресивних нападків урядовців і погроз кримінальних переслідувань лише за виявлену громадянську позицію.