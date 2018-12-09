Порошенко попросив Митрополита Онуфрія допомогти звільнити українських моряків

Президент України Петро Порошенко звернувся до Предстоятеля Української Православної Церкви Митрополита Онуфрія з проханням "негайно зв'язатися з Москвою для того, щоб по лінії Церкви вжити відповідних заходів" для звільнення українських моряків.

Про це повідомляє сайт глави держави.

«Вчора і позавчора я мав розмову з предстоятелем Української Православної Церкви московського патріархату Блаженнійшим Онуфрієм. Звернувся до нього з проханням негайно зв'язатися з Москвою для того, щоб по лінії церкви вжити відповідних заходів для того, щоб повернути (наших моряків - ред.). Я не буду зупинятися перед будь-якою можливістю для того, щоб повернути наших солдат. Ми будемо молитися і сподіватися, що це відбудеться якнайскоріше», - ідеться у повідомленні.

Як повідомлялося, раніше митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел звернувся до Патріарха Кирила з проханням про сприяння у звільненні затриманих українських моряків.