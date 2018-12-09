Міграційна служба дозволить українцям фотографуватися на документи у релігійному одязі

У Міністерстві внутрішніх справ відбулася міжвідомча координаційна нарада щодо проблематики фотографування у релігійному одязі на документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус.

Обговорення відбулося 22 листопада за участі заступників міністра внутрішніх справ Тетяни Ковальчук, Сергія Гончарова, а також голови Державної міграційної служби Максима Соколюка, представників органів влади, Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, мусульманської спільноти та інших конфесій, повідомляє Інститут релігійної свободи.

“У нас є Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Ним встановлено, що документи, що посвідчують особу виготовляються відповідно до вимог державних та міжнародних стандартів з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) і повинні мати ступінь захисту, що унеможливлює їхнє підроблення”, — сказала заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук.

За її словами, до МВС надходили численні звернення щодо проблемних питань, з якими стикаються представники різних віросповідань, зокрема мусульман, католиків, іудеїв. Питання стосувались фотографування в релігійному одязі (з покритою головою, але відкритим обличчям) для оформлення документів, що посвідчують їх особу, зокрема паспортів громадянина України та паспортів для виїзду за кордон, посвідок на постійне або тимчасове проживання та посвідчень біженців або осіб які потребують додаткового захисту тощо.

Цей запит суспільства послугував скликанню даної міжвідомчої наради, яка була націлена на пошук шляхів вирішення цього гострого питання з максимальним урахуванням його специфіки. Адже чинним на сьогодні державним стандартом установлено, що фотографування для паспортів здійснюється виключно без головних уборів.

“Ми маємо зробити все, аби надати можливість особам, які належать до різних релігійних течій та конфесій, фотографуватися на документи без вразливості їх релігійних переконань. Вирішення цього питання, у масштабах України, лежить виключно в площині зміни стандартів”, — зауважила Тетяна Ковальчук.

Зі свого боку, голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк додав, що МВС разом із ДМС налаштовані на владнання проблеми, яка гостро стоїть для деяких представників релігійних течій та конфесій, і дійсно знайдений вірний шлях для її вирішення. Зі зміною Державного (національного) стандарту буде досягнуто принципу дотримання встановлених ІСАО обов’язкових та факультативних елементів ідентифікації особи з урахуванням особливих випадків фотографування.

Представники мусульманської та іудейської спільнот, РКЦ та УГКЦ висловили свою підтримку запропонованим шляхам вирішення цієї проблеми та вдячність за відкритість МВС та ДМС до подальшого діалогу.

“Для нас важливий практичний результат від цієї наради, щоб через визначений час ми могли побачити впровадження узгоджених сьогодні змін. Тому ми вітаємо цю ініціативу МВС та зусилля ДМС, щоб проблематика фотографування була вирішення з врахуванням прогресивного закордонного досвіду, як приклад, країн ЄС та Ізраїлю”, – відзначив представник Головуючого у ВРЦіРО, юридичний радник Головного рабина м. Києва та України Геннадій Білорицький.

У результаті Міністерство внутрішніх справ спільно з Державною міграційною службою звернулося до ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» з проханням переглянути стандарти фотографування на документи. Генеральний директор Центру підтримала пропозицію перегляду ДСТУ 1303–94, з огляду на його невідповідність розвитку сучасних технологій, та зазначила, що перегляд цього стандарту включено до плану роботи Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії.

На завершення наради, голова ДМС Максим Соколюк висловив намір завершити цей процес змін впродовж трьох місяців, щоб віруючі могли фотографуватися на документи без порушення вимог їхніх релігійних віровчень у межах необхідних вимог для ідентифікації особи.

У нараді взяли участь представники Об’єднання іудейських релігійних організацій, Української греко-католицької церкви, Духовного управління мусульман України, Української Лютеранської Церкви, Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви та інших конфесій.