Верховна Рада України розгляне законопроект про боротьбу з антисемітизмом

В українському парламенті був зареєстрований законопроект, який регламентує державну боротьбу з будь-якими проявами ксенофобії й антисемітизму.

Якщо закон буде прийнятий, то Національна поліція, органи місцевого самоврядування, судова гілка влади та інші правоохоронні структури будуть зобов'язані посилити контроль, щодо захисту прав єврейської громади України, повідомляє проект "Єврейські новини".

"Це – «перша ластівка», окремий прецедент, який дозволить зрушити з мертвої точки процес гуманізації і демократизації, зробити саме поняття «дискримінація за національною ознакою» неможливим на території нашої країни", - сказав автор законопроекту Георгій Логвинський.