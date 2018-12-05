Керівник департаменту у справах релігій Міністерства культури України Андрій Юраш заявив, що об'єднавчий собор має відбутися до 25 грудня.

Про це він сказав у ефірі програми "Лицом к лицу" на телеканалі "UATV".

"Зараз в Україну прибули екзархи Вселенського патріарха. Вони ведуть переговори з усіма учасниками об’єднавчого процесу – представниками Церков. Під час цих консультацій буде визначено дату. А патріарх Варфоломій тільки оприлюднить її", - сказав Юраш.

Він розповів, що чекає на інші Церкви в Україні після отримання Томасу.

"Інші Церкви в державі діяти зможуть, але вони вже будуть на канонічній території нової Єдиної Помісної Церкви. У неї буде керівник – обраний глава Церкви, а також орган правління – Синод. З іншого боку, є традиції, які вже давно сформувалися в Україні. Тож зараз у церковному середовищі тривають активні дискусії, як зіставити те, що утвердилося в українському історичному та церковному контексті з реаліями сучасного світу", - сказав він.

Андрій Юраш сказав, яким має бути предстоятель нової Церкви.

"Очолити нову структуру не зможе людина без церковного авторитету. Головні критерії, за якими повинні обрати Предстоятеля, це його духовний вплив, моральний авторитет і богословські знання", - вважає він.