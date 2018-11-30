Міносвіти рекомендувало використовувати у школах програму "Я пізнаю світ з Суперкнигою"

У листопаді Міністерство освіти і науки України схвалило методичну програму "Я пізнаю світ з Суперкнигою" і рекомендувало її для використання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Посібник будуть використовувати на уроках християнської етики і на інших уроках духовного виховання, у позакласній роботі, у групах продовженого дня, повідомляє Християнський Мегапортал invictory.com з посиланням на прес-центр руху «Територія відповідальності».

Програма складається з 4-х посібників: «Табір Суперкниги», «Зустрічі в Клубі Суперкниги», «Супер вироби» та DVD-диски з мультфільмами Суперкниги.

«Суперкнига» – мультиплікаційний серіал для дітей, який представляє хроніку подій Старого та Нового Завіту. Перші 26 епізодів почали транслюватися з 1 жовтня 1981 року по 29 березня 1982. Перший сезон мультфільму переведений з англійської мови на понад 30 мов.

«Суперкнига» транслюється на сотнях каналів різних країн світу.

У 2011 році вийшов перший сезон оновленого мультсеріалу «Суперкнига 3D».