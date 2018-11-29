23 депутати підписали заяву в МВС, у якій назвали способи тиску на УПЦ

23 депутати Верховної Ради України подали в МВС України спільну заяву, в якій просять почати досудове розслідування щодо порушення прав і свобод громадян України - вірян і священнослужителів Української Православної Церкви.

Про це повідомив народний депутат Андрій Деркач на своїй сторінці в Фейсбук.

«Серед наведених фактів: стеження СБУ за архієреями УПЦ, незаконне утримання на пунктах пропусків при в'їзді в Україну, складання списків для прикордонної служби з метою чинення тиску, силові вторгнення у приміщення єпархіальних управлінь, загрози «есбеушників» і губернаторів представникам Церкви та ін.», - написав депутат.

Андрій Деркач також опублікував копію документа.

«У своїй сукупності дії посадових осіб держави спрямовані на умисне порушення гарантованих Конституцією України прав і свобод громадян та священнослужителів Української Православної Церкви в залежності від їхніх релігійних переконань, що містять ознаки складу кримінального злочину, передбаченого ст. 161, 356, 365 КК України», - йдеться у заяві.

Депутати вважають, що дії посадових осіб «підпадають під ст. 161 Кримінального кодексу України - порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань». У заяві згадується також можлива зустріч Порошенка з архієреями УПЦ, яка не відбулась.

«Одним із фактів цього є силові спроби влади провести так званий Об'єднавчий собор єпископів, учасниками якого мають бути представники Церкви і державні діячі, з метою встановлення державного контролю над внутрішньоцерковними справами. Це не перша спроба втручання влади у справи Церкви: керівники держави вже намагалися примусово зібрати єпископат Української Православної Церкви в будівлі колишнього музею Леніна», - наголошується у заяві.

Депутати звертають увагу, що «сьогодні дзвони в церквах дзвонять рідше, ніж представники СБУ і губернатори телефонують єпископам Української Православної Церкви, вимагаючи від них діяти за вказівкою».