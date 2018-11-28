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Парубій заявив, що воєнний стан не завадить створенню нової Церкви

12:42, 28 листопада 2018
Держава
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Андрій Парубій / УНІАН

Про це заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій, повідомляє «Громадське».

«Я закликаю Патріарха Варфоломія якомога швидше провести Собор у Києві, а ми гарантуємо безпеку цього Собору», – сказав він.

Наразі у Стамбулі відбувається Синод Константинопольського патріархату, який триватиме до 29 листопада. Очікується, що на ньому оголосять офіційне рішення щодо Томосу й буде названа дата проведення об’єднавчого собору в Україні.

Як повідомлялось, у засіданні Синоду Константинопольського патріархату бере участь заступник голови Адміністрації президента Ростислав Павленко.

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