Парубій заявив, що воєнний стан не завадить створенню нової Церкви

Запровадження в Україні воєнного стану не завадить провести об'єднавчий Собор, необхідний для створення нової Церкви.

Про це заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій, повідомляє «Громадське».

«Я закликаю Патріарха Варфоломія якомога швидше провести Собор у Києві, а ми гарантуємо безпеку цього Собору», – сказав він.

Наразі у Стамбулі відбувається Синод Константинопольського патріархату, який триватиме до 29 листопада. Очікується, що на ньому оголосять офіційне рішення щодо Томосу й буде названа дата проведення об’єднавчого собору в Україні.

Як повідомлялось, у засіданні Синоду Константинопольського патріархату бере участь заступник голови Адміністрації президента Ростислав Павленко.