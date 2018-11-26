Джон Малкович грає Папу Римського у серіалі Соррентіно

З'явилися перші кадри зі зйомок серіалу «Новий Папа» Паоло Соррентіно.

Джон Малкович грає одну з головних ролей у новому серіалі «Новий Папа», сюжет якого буде пов'язаний із «Молодим Папою», повідомляє Еsquire.

Сценарій «Нового Папи» Паоло Соррентіно написав разом зі Стефано Бісесом та Умберто Контарелло, з яким режисер раніше працював над «Молодим Папою» і «Великої красою». Швидше за все, «Новий Папа» буде самостійним твором, який буде пов'язаний із оригіналом елементами сюжету. Раніше Deadline повідомляв, що головний герой «Молодого Папи» у виконанні Джуда Лоу з'явиться у новому шоу.

Вихід «Нового Папи» очікується у 2019 році.

Прем'єра «Молодого Папи» відбулася у жовтні 2016 року. 10-серійний серіал розповідає про італоамериканця Ленні Белардо (Джуд Лоу), обраного Папою Римським Пієм XIII, — наймолодшим главою Ватикану в історії.