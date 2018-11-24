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Міністерство юстиції скасувало перереєстрацію Почаївської лаври

00:42, 24 листопада 2018
Держава
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Міністерство юстиції скасувало перереєстрацію Почаївської лаври / Фото: Православна життя

Про це e п'ятницю, 23 листопада, повідомляє "Кореспондент" з посиланням на прес-службу Мін'юсту.

"Комісія Мін'юсту на своєму засіданні задовольнила скаргу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, який просив скасувати рішення про державну реєстрацію права на користування комплексом споруд Свято-Успенської Почаївської лаври релігійною організацією Почаївська Свято-Успенська лавра. Відповідний наказ Мін'юсту було підписано сьогодні", - сказала перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова.

За її словами, члени комісії дійшли висновку, що реєстратор здійснив державну реєстрацію права на користування комплексом споруд Свято-Успенської Почаївської лаври (Успенського собору, Троїцького собору, монастирських келій, архієрейського будинку, дзвіниці, надвратного корпусу) з порушенням вимог чинного законодавства.

"Саме тому це рішення про державну реєстрацію було скасоване, а державному реєстратору, яка її провела, заблокований доступ до Державного реєстру прав на нерухоме майно", - зазначила Сукманова.

Як зазначалося, у листопаді на передачу Почаївської лаври УПЦ відкрили справу. Представник Міністерства культури зажадав скасувати рішення про реєстрацію права на користування нерухомим майном комплексу Почаївської лаври.

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