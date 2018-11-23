У засіданні Верховної Ради до 85-х роковин Голодомору взяли учать представники Церков

У Верховній Раді України 23 листопада відбулося засідання до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні за участі представників різних конфесій.

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

Відкрив засідання Голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

У засіданні взяли участь перший Президент України Леонід Кравчук, народні депутати України, члени Кабінету Міністрів, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, предстоятелі церков та релігійних об’єднань України, а також представники урядів та парламентів країн світу, представники дипломатичного корпусу, громадських організацій.

Від Української Православної Церкви участь у засідання взяв вікарій Київської Митрополії єпископ Бородянський Варсонофій.

Перед присутніми виступили глава УПЦ КП Філарет та глава УГКЦ Святослав.

У кулуарах Верховної Ради діє тематична експозиція, підготовлена Українським інститутом національної пам’яті, на якій представлені унікальні архівні документи з галузевого архіву СБУ, що стосуються трагічних сторінок Голодомору 1932-1933 років в Україні.