Павленко візьме участь у Синоді Вселенського патріархату

Заступник голови Адміністрації президента Ростислав Павленко 27-29 листопада візьме участь у Синоді Вселенського патріархату.

Про це Президент України Петро Порошенко заявив, під час зустрічі зі студентами Київського національного торговельно-економічного університету, повідомляє «Українська правда».

«27-29 листопада Ростислав Павленко, заступник голови президентської адміністрації рухається до Стамбула Константинополя для того, щоб взяти участь в історичному Синоді Вселенського патріархату, де буде прийматися рішення про затвердження томосу», - заявив Порошенко.

Також він розповів про 9-годинні перемовини з Патріархом Варфоломієм щодо надання Україні автокефалії.

Глава держави додав, що у грудні відбудеться Собор «нової Церкви».