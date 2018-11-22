У Черкасах вперше провели молитовний сніданок

У Черкаській міській раді 20 листопада вперше відбувся молитовний сніданок. Ініціатор заходу — обласний комітет Руху Реформації у Черкаській області.

У заході взяли участь представники влади та священнослужителі різних конфесій. Серед них представники Православних, Греко-католицьких і Протестантських церков, повідомляє Християнський Мегапортал invictory.com з посиланням на прес-центр комітету Руху Реформації у Черкаській області.

«Наша мета об'єднатися навколо Бога для вирішення суспільних питань, які нас хвилюють, особливо в духовній площині. Зараз у суспільстві існує багато викликів, на які ми, як віруючі люди, повинні реагувати і відстоювати наші, християнські позиції», — сказав голова обласного комітету Руху Реформації у Черкаській області, Валерій Бєляєв.

На заході читали Слово Боже, молилися про мир у країні, про припинення корупції, про навернення народу до Господа і про владу.

«Я радий, що ця подія розпочалася з ініціативи духовних наставників нашого міста, а не від влади. Відвідати молитовний сніданок — це був мій особистий заклик, як християнина. Це лише перший сніданок, і я вірю, що ми ще будемо збиратися на славу Господа і заради нашої країни», — сказав заступник міського голови Ігор Волошин.