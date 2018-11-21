У Верховній Раді пропонують заборонити діяльність капеланів УПЦ

На офіційному сайті Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони опубліковано стенограму засідання від 5 вересня, під час якого відкрито обговорювалися питання обмеження прав та свобод Української Православної Церкви та Її віруючих.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Згідно зі стенограмою, ініціатором незаконних дій проти найбільшої конфесії України став народний депутат (фракція Народного фронту), Голова підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони Береза Ю. М.

Він запропонував заборонити діяльність Української Православної Церкви «на територіях всіх військових формувань, включаючи прикордонну службу, Нацгвардію, Службу безпеки», та повідомив, що вже звертався з такою пропозицією до в.о. Міністра оборони генерал-лейтенанта Петренка.

Під час обговорення Голова комітету Пашинський С. В. запропонував офіційно звернутися до Президента та Міністра оборони. «У нас є таке право і можливість», — сказав він та зазначив, що «проблема» остаточно вирішиться після «отримання Томосу».

У цьому запевнила пана Березу та присутніх і народний депутат (блок Петра Порошенка) Луценко І.С.

«Я думаю після того, коли ми отримаємо Томос, Україна буде мати незалежну помісну українську церкву як частину нашої незалежності і суверенітету. Ці питання ми будемо вирішувати не тільки за допомогою Верховного Головнокомандуючого, а і за допомогою народних депутатів також, — пообіцяла політик. — Я вам дякую за вашу небайдужу позицію і ваше побажання і звернення, Президенту я обов’язково передам. Але воно чітко лягає в русло тої діяльності, яку Президент України проводить вже чотири роки».

У свою чергу Голова комітету пан Пашинський погодився, що «Українській Православній Церкві не місце у війську». Заборону служіння УПЦ він назвав елементарними речами.

«Пане Юрій Миколайович, з вашого дозволу, я вважаю, що підняте ваше питання, дійсно, не повинно виникати, це серйозне питання. …Я направлю відповідні листи, пане Руснак, візьміть на контроль, Верховному Головнокомандувачу Порошенку і міністру оборони про недопустимість перебування на території військових частин церкви держави-агресора. Це ж елементарні речі», — сказав він.