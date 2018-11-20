У Києві відзначили 100-річчя державного органу України у справах релігій та національностей

У Колонній залі Національної філармонії України 16 листопада відбулося урочисте відзначення ювілею – 100-річчя з часу заснування державного органу України у справах релігій та національностей.

Для участі в Академії завітали представники органів державної влади, науковці, церковні та громадські діячі й лідери організацій, що репрезентують національні меншини, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт УПЦ КП.

Розпочалися урочистості державним гімном України та молитвою "Боже великий, єдиний" у виконанні хору Київської православної богословської академії УПЦ КП під керівництвом регента Надії Купчинської.

Зі словами привітання виступили міністр культури України Євген Нищук та від імені парламенту – народний депутат України, релігієзнавець Віктор Єленський.

Від УПЦ участь у святкових заходах взяв архієпископ Львівський і Галицький Філарет.

Від імені Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія з вітальним словом звернувся заступник Голови відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ протоієрей Миколай Данилевич.

Від Української Православної Церкви Київського Патріархату зі словами привітання звернувся патріарх Філарет.

Далі слова привітання висловили представники Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій, керівники організацій національних меншин України, колишні керівники центральних органів державної влади у справах релігій та національностей, голови експертних рад з питань релігій та етнополітики.

Теперішній Департамент є спадкоємцем 4-ох міністерств, які діяли у часи УНР, Гетьманату та Директорії, – Сповідань, Польських справ, Єврейських справ, Великоруських справ... Традиція держоргану у справах релігій не була перервана впродовж всіх 100 років.