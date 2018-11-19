Павленко заявив, що об’єднавчий собор відбудеться у грудні

Об'єднавчий Собор має відбутися у грудні, точна дата стане відомою 27-29 листопада.

Про це повідомив радник Президента, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко на своїй сторінці у Фейсбук.

«Тепер офіційно. Повідомлення з Фанару: Вселенський Патріархат підтверджує своє рішення надати Томос про автокефалію Православній Церкві в Україні. Об‘єднавчий Собор відбудеться в грудні 2018 року, точна дата буде названа в ході засідання Святого і Священного Синоду Вселенського Патріархату 27-29 листопада цього року», - написав Павленко.

Як повідомлялося, 11 жовтня Синод Вселенського Патріархату підтвердив свої наміри надати Томос про автокефалію православній церкві в Україні та «зняв» анафеми з глав УПЦ КП та УАПЦ. Відтак у Києві має відбутися об’єднавчий собор.