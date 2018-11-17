На Львівщині відреставрують 300-літній храм

Державний історико-архітектурний заповідник у Жовкві оголосив тендер на комплексну реставрацію дерев'яної церкви Пресвятої Трійці, яка належить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Інформацію про тендер оприлюднили в середу, 14 листопада, на сайті публічних закупівель Prozorro. Очікувана вартість робіт – 3,95 млн грн. Фінансування робіт буде здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, повідомляє "Подільська правда".

Згідно з угодою, роботи мають закінчити до 25 грудня 2019 року. У технічному завданні зазначено, що переможець аукціону повинен розібрати бутобетонні фундаменти храму, відреставрувати кам'яну кладку, демонтувати старий дах і встановити новий, замінити вікна, покласти підлогу, відреставрувати двері, встановити 200-кілограмовий залізний хрест.

Дерев'яна церква Пресвятої Трійці у Жовкві була побудована у 1720 році. Цей храм — видатна пам'ятка архітектури і монументального мистецтва галицької школи. Головною цінністю храму є позолочений монументальний бароковий іконостас. 21 червня 2013 року церква Пресвятої Трійці була включена до списку світової спадщини ЮНЕСКО.