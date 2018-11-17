На Львівщині за 17 мільйонів відреставрують костел XVIII століття

Костел Святого Йосифа у Підгірцях на Львівщині планують відреставрувати за 17 млн грн.

Про це йдеться на сайті публічних закупівель ProZorro, повідомляє портал "Варіанти".

Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА оголосив закупівлю на порталі ProZorro із реставрації храму Св. Йосифа (церква Блаженного Миколая Чарнецького та новомучеників УГКЦ) у селі Підгірці Бродівського району.

Аукціон стартує 4 грудня цього року, а термін виконання усіх робіт – до 31 грудня 2019 року. Вартість закупівлі становить 17 284 917 грн.

Церква Блаженного Миколая Чарнецького та новомучеників УГКЦ (стара назва – костел святого Йосип) – пам'ятка християнської сакральної архітектури XVIII століття, створена в бароковому стилі як органічна частина палацового ансамблю. Будівництво костелу тривало з 1752 до 1766 років.