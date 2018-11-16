Депутат запропонував СБУ влаштовувати перевірку священиків перед рукоположенням
11:33, 16 листопада 2018Держава
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Олег Барна / фото УНІАН
Народний депутат України Олег Барна (БПП) запропонував Службі безпеки України надати право й можливість проводити перевірку майбутніх священнослужителів перед вступом їх у сан.
В ефірі «ObozTV» він заявив, що відповідний законопроект був поданий до парламенту півтора року тому.
«Нині, під час війни, як ніколи актуально повністю убезпечитися від можливості впливу російської агентури на будь-які сфери діяльності нашої держави», – вважає Барна.
На його думку, ті священики УПЦ, які не захочуть перейти в нову Церкву, є «агентами ФСБ в рясах», «а якщо перейдуть - ні (не агенти.- Ред.)».
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