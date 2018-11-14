У Президента вирішили не акцентувати увагу на спробі зустрітися з єпископами УПЦ в Українському домі

В Адміністрації Президента вирішили не акцентувати увагу на спробі зустрічі Президента України Петра Порошенка з єпископатом УПЦ в Українському домі 13 листопада.

Зокрема, напередодні можливої зустрічі та після того, як вона все ж не відбулася - ані в Українському домі, ані в Києво-Печерській лаврі, - на сайті Президента не було опубліковано ані анонсу, ані офіційних пояснень, заяв чи новин з цієї теми.

Як повідомляли ЗМІ, Президент запропонував єпископату УПЦ провести зустріч в Українському домі.

З відкритих джерел відомо, що Петро Порошенко 13 листопада зустрівся з трьома представниками УПЦ. Повідомлялося, що до глави держави в Український дім приїжджали митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко), митрополит Вінницький та Барський Симеон та архієпископ Новокаховський та Генічеський Філарет.

Водночас в УПЦ цього дня відбувся Собор єпископів, рішенням якого Президента України запросили на зустріч у Києво-Печерську лавру. Від поїздки в Український дім, де на них чекав Петро Порошенко, єпископи УПЦ відмовилися.