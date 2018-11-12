В Міносвіти зібрали представників конфесій з нагоди 10-річчя Громадської ради

У Міністерстві освіти і науки України відбулося урочисте засідання з нагоди 10-ї річниці заснування Громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при МОН.

Як повідомляється на офіційному сайті УПЦ, присутні привітали заступника голови Громадської ради Юрія Решетнікова із 50-річчям. Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич вручила Решетнікову почесну грамоту Кабінету Міністрів України за визначні внески в роботу Міністерства освіти і науки.

Громадську раду з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при МОН України було утворено в жовтні 2008 року відповідно до наказу МОН від 20.10.2008 р. № 941 та за ініціативою Церков і релігійних організацій України з метою сприяння всебічному забезпеченню свободи совісті та подальшої гармонізації державно-конфесійних відносин в галузі освіти, підтримання постійного діалогу із церквами та релігійними організаціями, більш ефективного використання їхнього потенціалу у виховному процесі.